Агрокорпорация "Био-Тон" приобрела хозяйство "Варяг" в Саратовской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Самарская агрокорпорация "Био-Тон", ведущий производитель подсолнечника в России, приобрела хозяйство "Варяг" в Саратовской области у ООО "Группа КМ", которое через ООО "Виолан" контролирует бизнесмен Искандар Махмудов.

Как следует из ЕГРЮЛ, новыми владельцами компании являются "Био-Тон" и его генеральный директор "Био-Тона" Ирина Логачева (0,5%).

Как сообщила Логачева "Интерфаксу", земельные активы "Варяга" площадью чуть менее 10 тысяч га находятся в перспективных районах Саратовской области - в Калининском и Екатериновском. "Мы задействуем новые земли уже в рамках текущих весенних полевых работ. Семена и удобрения были приобретены для этого заранее, еще на этапе подготовки к сделке, - сказала он. - Сделка проходит в рамках оптимизации структуры посевных площадей, поэтому не приведет к расширению земельного банка".

По ее словам, "Био-Тон" "постоянно смотрит на перспективные сельхозактивы в регионах присутствия как на предмет расширения земельного банка, так и на предмет его оптимизации".

Агрокорпорация "Био-Тон" входит в десятку ведущих растениеводческих компаний России, крупнейшая в Поволжье. Активы расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.

Кроме подсолнечника, компания выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие технические культуры. Мощности единовременного хранения составляют без малого 600 тыс. тонн с оборудованием для сушки и подработки продукции, а также возможностью отгрузки железнодорожным, автотранспортом и по реке. Земельный банк составляет 550 тыс. га.

Выручка агрокорпорации в 2022 году снизилась до 10,53 млрд рублей с 10,97 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 2,15 млрд рублей с 4,64 млрд рублей соответственно.

Бенефициаром компании является председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.