Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Агрокорпорация "Био-Тон" приобрела хозяйство "Варяг" в Саратовской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Самарская агрокорпорация "Био-Тон", ведущий производитель подсолнечника в России, приобрела хозяйство "Варяг" в Саратовской области у ООО "Группа КМ", которое через ООО "Виолан" контролирует бизнесмен Искандар Махмудов.

Как следует из ЕГРЮЛ, новыми владельцами компании являются "Био-Тон" и его генеральный директор "Био-Тона" Ирина Логачева (0,5%).

Как сообщила Логачева "Интерфаксу", земельные активы "Варяга" площадью чуть менее 10 тысяч га находятся в перспективных районах Саратовской области - в Калининском и Екатериновском. "Мы задействуем новые земли уже в рамках текущих весенних полевых работ. Семена и удобрения были приобретены для этого заранее, еще на этапе подготовки к сделке, - сказала он. - Сделка проходит в рамках оптимизации структуры посевных площадей, поэтому не приведет к расширению земельного банка".

По ее словам, "Био-Тон" "постоянно смотрит на перспективные сельхозактивы в регионах присутствия как на предмет расширения земельного банка, так и на предмет его оптимизации".

Агрокорпорация "Био-Тон" входит в десятку ведущих растениеводческих компаний России, крупнейшая в Поволжье. Активы расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.

Кроме подсолнечника, компания выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие технические культуры. Мощности единовременного хранения составляют без малого 600 тыс. тонн с оборудованием для сушки и подработки продукции, а также возможностью отгрузки железнодорожным, автотранспортом и по реке. Земельный банк составляет 550 тыс. га.

Выручка агрокорпорации в 2022 году снизилась до 10,53 млрд рублей с 10,97 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 2,15 млрд рублей с 4,64 млрд рублей соответственно.

Бенефициаром компании является председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Саратовская область Варяг Био-Тон Самарская область Ирина Логачева Эдуард Зернин Искандар Махмудов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Биткойн превысил $30 тыс. впервые с прошлого лета

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель

АФК "Система" готовится продать люксембургский East-West United Bank

Дружественные нерезиденты в марте сократили продажи акций на рынке РФ до минимума с осени

Крупнейшие банки в марте нарастили продажу валюты до 563 млрд руб.

Крупнейшие банки в марте нарастили продажу валюты до 563 млрд руб.

Депозитарии отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR

ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });