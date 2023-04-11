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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

ЦБ опубликовал единые правила сбора "цифровых отпечатков" для борьбы с мошенничеством

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал стандарт обеспечения безопасности финансовых сервисов с использованием технологии цифровых отпечатков устройств (Device Fingerprint), положения стандарта носят рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Стандарт устанавливает для финансовых организаций единые правила формирования, хранения и применения уникальных цифровых отпечатков устройств – набора параметров, позволяющих однозначно идентифицировать устройство пользователя, с помощью которого совершаются банковские и другие финансовые операции.

Ожидается, что стандартизация сбора цифровых отпечатков поможет финансовым институтам эффективнее бороться с мошенничеством. "Это позволит заблаговременно определять устройства и злоумышленников, выявленных ранее при осуществлении подозрительных операций и приостанавливать их совершение в будущем", - говорится в сообщении ЦБ.

По данным Банка России, объем операций без согласия клиентов в 2022 году увеличился на 4,3% – до 14,16 млрд рублей. Большая часть средств была похищена через каналы дистанционного банковского обслуживания (9,2 млрд рублей) и при онлайн-оплате товаров и услуг (2,5 млрд рублей).

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что перелома (снижения суммы похищенных средств - ИФ) в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере пока не наблюдается, в крупных финансовых организациях это может произойти в 2023 году, во всей системе – в течение трех лет.

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