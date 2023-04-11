Департамент страхового рынка Банка России возглавил Илья Смирнов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Илья Смирнов назначен директором департамента страхового рынка Банка России, говорится в сообщении ЦБ. Соответствующий приказ подписала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

До назначения с января 2022 года Смирнов исполнял обязанности директора департамента. С 2018 года он был заместителем директора этого департамента.

В Банке России Смирнов работает с 2004 года, он занимал различные должности в департаменте операций на финансовых рынках, а также в департаменте коллективных инвестиций и доверительного управления.