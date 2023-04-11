Ирак в марте сократил экспорт нефти на 200 тысяч б/с

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Ирака в марте сократился до 3,534 млн б/с на фоне приостановки поставок в Турцию с севера страны, сообщает Iraq Oil Report.

По итогам февраля иракские поставки за рубеж составили в среднем 3,738 млн б/с. Таким образом, за месяц экспорт сократился на 204 тысячи б/с.

Издание подчеркивает, что в последнюю неделю марта экспорт снизился почти на 500 тысяч б/с. Это произошло в связи с решением Арбитражного суда Международной торговой палаты в Париже, который постановил приостановить экспорт нефти из Курдистана, расположенного на севере Ирака, в Турцию.

Ирак обвинял Турцию в нарушении положений соглашения 1973 года, согласно которому "турецкое правительство должно выполнять инструкции иракской стороны относительно перемещения нефти, экспортируемой из Ирака, ко всем центрам хранения, перевалки и конечным потребителям".

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) договорились о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, о чем было объявлено 4 апреля.

Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затронула 75 тысяч б/с из объема, контролируемого федеральным правительством.

При этом, по оценке Iraq Oil Report, останов трубопровода в первую неделю апреля, вероятно, отразится на снижении объемов экспорта и в текущем месяце. Кроме того, уменьшение международных поставок может продолжиться и в следующем месяце, поскольку Ирак присоединился к ряду других членов ОПЕК+ и добровольно сократит добычу нефти с мая на 211 тысяч б/с.