Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале снизился г/г в 3,8 раза

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 3,8 раза – до $18,6 млрд по сравнению с $68,8 млрд в первом квартале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2023 года сократилось в 2,9 раза – до $29,0 млрд по сравнению с $83,0 млрд за аналогичный период 2022 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале 2023 года составило $4,9 млрд, что на 36% больше показателя первого квартала 2022 года (-$3,6 млрд).

Динамика текущего счета платежного баланса определялась уменьшением сальдо торгового баланса в результате существенного сокращения стоимостных объемов экспорта преимущественно за счет снижения цен при восстановлении объемов импорта товаров до прошлогодних значений, отмечается в комментарии ЦБ.

В сравнении с четвертым кварталом 2022 года профицит счета текущих операций снизился в два раза с $37,5 млрд, профицит внешней торговли товарами – также в два раза с $58,2 млрд.

Экспорт товаров в первом квартале 2023 года оценивается в $100,8 млрд, что на 35% меньше экспорта первого квартала 2022 года ($154,5 млрд) и на 28% меньше, чем в четвертом квартале ($140,6 млрд).

Импорт товаров в первом квартале 2023 года находится практически на прошлогоднем уровне ($71,8 млрд против $71,5 млрд), по сравнению с четвертым кварталом 2022 года он снизился на 13% с $82,3 млрд.

Отрицательное сальдо баланса услуг в первом квартале на 40% меньше, чем оно было в четвертом квартале ($8,2 млрд).

Как отметил ЦБ РФ, сокращение дефицита баланса первичных и вторичных доходов, отраженных в текущем счете, стало в том числе результатом уменьшения суммы объявленных в отчетном периоде российскими компаниями дивидендов. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в первом квартале текущего года сократилось до $5,5 млрд с $9,6 млрд годом ранее.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса в первом квартале 2023 года ($21,4 млрд) было сформировано примерно равным по объему ростом иностранных активов российской экономики (на $8,1 млрд) и снижением обязательств перед нерезидентами (на $13,3 млрд).

Согласно ранее опубликованной предварительной оценке ЦБ РФ, в январе-феврале 2023 года профицит текущего счета составил $12,9 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами – $15,3 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $2,4 млрд.

Следовательно, в марте профицит текущего счета мог составить $5,7 млрд, профицит торговли товарами и услугами – $8,8 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $3,1 млрд.

Согласно обновленному в феврале базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит текущего счета ожидался в размере $66 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами – $123 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов – $57 млрд.