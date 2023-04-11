Рынок акций РФ просел к 2530п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках коррекции после продолжительного роста, поводом для фиксации прибыли игроками стали статданные ЦБ РФ о сокращении торгового баланса России в I квартале. Индекс МосБиржи после подъема днем в район 2580 пунктов (новый максимум за год) откатился к 2530 пунктам во главе с бумагами финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2533,69 пункта (-0,5%, максимум дня - 2577,51 пункта), индекс РТС - 973,39 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 82,05 рубля (+0,44 рубля).

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 3,8 раза - до $18,6 млрд по сравнению с $68,8 млрд в I квартале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в I квартале 2023 года сократилось в 2,9 раза - до $29,0 млрд по сравнению с $83,0 млрд за аналогичный период 2022 года.

Международный валютный фонд (МВФ) продолжил повышать свою оценку динамики российской экономики в 2023 году – ожидает роста на 0,7% (в январе прогноз был на уровне 0,3%, в октябре ожидалось падение на 2,3%). Такая оценка приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Rocky Recovery), опубликованном фондом во вторник. Одновременно с этим МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,3% с январских 2,1%.

Подешевели во вторник расписки TCS Group (-3,1%), акции АФК "Система" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), расписки OZON (-2,2%), бумаги "Интер РАО" (-2%), ВТБ (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Татнефти" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "ММК" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%).

В I квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в марте - 125,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

"Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объем розничных кредитов - более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате Сбер заработал прибыль в размере более 125 млрд рублей, что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%", - приводятся слова президента - председателя правления банка Германа Грефа в сообщении.

Подорожали акции Polymetal (+4,5%), UC Rusal (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, во вторник первая половина торгов на рынке акций РФ прошла вполне оптимистично с обновлением годового максимума по индексу МосБиржи, однако во второй половине сессии рынок развернулся вниз – фактором давления продавцов могла стать локальная перекупленность рынка. От более серьезной просадки рынок удержали подросшие бумаги "Газпрома". Хуже смотрелись акции компаний металлургического сектора, нефтегазового и финансового направлений, отмечает трейдер.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также констатирует, что во второй половине дня на рынке прошла волна фиксации прибыли, спровоцированная технической перекупленностью и новостным фоном, чувствительность к которому после фаз активного роста особенно высока.

Факторы в пользу повышения рынка остаются прежними – слабость рубля, высокий уровень цен на нефть, оптимистичные дивидендные ожидания. Наблюдаемая коррекция была неизбежной в свете перегретости ряда инструментов, однако она может быть оперативно выкуплена. В фокусе внимания в середине недели будут сырьевые цены, сигналы регуляторов, корпоративные новости и важная статистика. В среду будут опубликованы протоколы FOMC и мартовские данные по темпам потребительской инфляции в США. Также в среду состоится заседание совета директоров "Совкомфлота", в повестке которого есть вопрос дивидендов за 2022 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 апреля – 2420-2550 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, индекс МосБиржи остается кратко- и среднесрочно перекупленным, однако пока это не является препятствием для роста. Тем не менее, данный фактор создает риски внезапных и глубоких коррекций. Неплохим прогностическим индикатором динамики рынка акций РФ может являться поведение бумаг второго и третьего эшелонов: многие их них продолжают показывать большой процентный рост, однако их число становится заметно меньше. Вполне возможно, что коррекция или консолидация рынка не за горами.

Во вторник был опубликован финансовый отчет АФК "Система" за IV квартал и весь 2022 год по МСФО. Консолидированная годовая выручка компании составила 912,7 млрд руб. за счет консолидации результатов группы "Эталон" с мая 2022 года, а также роста выручки ряда ключевых активов. Скорректированная OIBDA группы по итогам 2022 года достигла 310,4 млрд руб., чистая прибыль выросла до 19,4 млрд руб. преимущественно благодаря росту OIBDA и экономическому эффекту от консолидации группы "Эталон" и компании "ЮИТ Россия".

Чистая прибыль "Распадской" (-2,5%) по РСБУ в I квартале 2023 года снизилась на 78% г/г, до 3,75 млрд руб. Группа "Аэрофлот" в марте 2023 года увеличила общий объем перевозок на 50,3% г/г, до 3,3 млн пассажиров.

"Банк России заявил об устойчивости банковского сектора РФ к росту доходности облигаций на 5 п.п., то есть к шоку, аналогичному тому, который потряс банковский сектор США. Кроме того, регулятор сообщил о готовности "поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов", - отметил Сыроваткин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи во вторник в очередной раз обновил максимум за год, после чего на рынке наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками по ряду эмитентов.

По бумагам Сбербанка прошла сдержанная фиксация прибыли, несмотря на сильный отчет за март и I квартал по РСБУ. Акции "Газпрома" (176,3 рубля) без конкретных фундаментальных новостей достигли максимума с октября 2022 года и могут приступить к закрытию дивидендного "гэпа", для чего бумагам необходимо будет подняться к 195 руб. "Мечел" (+2%) во вторник получил поддержку покупателей после опровержения Минфином РФ планов по повышению НДПИ на уголь в IV квартале текущего года. Бумаги Polymetal (644 рубля) обновили максимум с мая 2022 года на фоне высоких цен на золото (выше $2015 за унцию). При закреплении выше 650 руб. и высоких ценах на золото можно ожидать дальнейшего роста бумаг со следующими сопротивлениями: 690 руб., 720 руб., 770 руб. и 810 руб. Целями нисходящей коррекции бума Polymetal при ухудшении настроений станут отметки 600 руб. и 565 руб., полагает аналитик.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, только китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индикатор Hang Seng подрос на 0,8%), "плюсует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-0,9%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Nasdaq проседают на 0,03-0,5%, Dow подрос на 0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в феврале, темпы роста были минимальными с сентября 2021 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным Trading Economics.

Тем временем, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем. Он сообщил, что Вашингтон "все еще работает над тем, чтобы посадить госсекретаря Энтони Блинкена на самолет и отправить в Пекин, который он планировал посетить пару месяцев назад", ведутся переговоры по вопросам организации визитов в Китай министров финансов Джанет Йеллен и торговли Джины Раймондо.

Блинкен ранее отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, пролетевшим над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 во вторник составила $85,37 за баррель (+1,4% и -1,1% в понедельник), майская цена WTI - $81,34 за баррель (+2% и -1,2% накануне).

Уже после закрытия основных торгов на рынке акций РФ стало известно, что Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год с $82,95 до $85,01 за баррель.

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе также станут отчеты Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились расписки MDMG (-6,9%), акции ПАО "Россети Центр" (-6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-5,3%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,2%), "Соллерса" (-5,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-5%).

ПАО "ОГК-2" (-1,6%) в I квартале 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, говорится в сообщении.

Выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+9,9%), ПАО "Россети Сибирь" (+6,3%), "Магаданэнерго" (+5,8% и +4,1% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (+4,8%), расписки EMC (+4,3%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (+3,9%), ПАО "Таттелеком" (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,41 млрд рублей (из них 20,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,47 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,2 млрд рублей на акции Polymetal).