Минэнерго США повысило оценку нефтедобычи в России на 0,3 млн б/с в 2023 году

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году снижен на 300 тыс. баррелей в сутки из-за объявленного добровольного сокращения с мая по декабрь 2023 года, а оценка по производству в России повышена, благодаря тому, что российская нефть по-прежнему находит своих покупателей за пределами Европы, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Так, месяц назад ведомство ожидало, что ОПЕК в 2023 году будет добывать 34,1 млн б/с, а новая оценка - 33,7 млн б/с, то есть на 0,4 млн б/с меньше, чем в 2022 году.

В целом EIA ожидает меньшего мирового производства жидких углеводородов в мире в 2023 году, чем месяц назад, но снижение оценки производства ОПЕК было частично компенсировано увеличением прогноза добычи жидких углеводородов в России на 0,3 млн б/с.

Несмотря на объявление России о сокращении добычи нефти в марте, отмечает ведомство, его влияние на производство и экспорт жидких углеводородов, согласно последним доступным данным, оказалось менее значительным, чем ожидалось.

"Хотя мы по-прежнему ожидаем, что добыча в России сократится в этом году, добыча в России превзошла наши прежние ожидания, поскольку экспорт продолжает находить покупателей на рынках за пределами Европы. По нашим прогнозам, добыча нефти и других жидких углеводородов в России снизится с 10,9 млн б/с в 2022 году до 10,6 млн б/с в 2023 году (предыдущая оценка - 10,3 млн б/с) и до 10,4 млн б/с в 2024 году (ранее - 10,1 млн б/с)", - говорится в отчете.

Тем не менее, EIA ожидает, что мировое производство жидких углеводородов в 2023 году повысится на 1,5 млн б/с из-за существенного роста в странах, не входящих в ОПЕК, которые (исключая Россию) увеличат добычу на 2,3 млн б/с в 2023 году.

Минэнерго США ожидает, что мировая добыча жидких углеводородов вырастет еще на 2 млн б/с в 2024 году за счет роста добычи вне ОПЕК на 1 млн б/с и добычи нефти странами ОПЕК на 0,9 млн б/с.