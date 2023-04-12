Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля, высокой нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3% во главе с бумагами "Газпрома", индекс РТС не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2542,35 пункта (+0,3%), индекс РТС - 973,48 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 82,27 рубля (+0,3 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), Polymetal (+1,5%), "Интер РАО" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), Ozon (+0,4%), бумаги "Роснефти" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2550 пунктов. Потенциал коррекционного снижения рынка на данный момент исчерпан, но инвесторы пока еще не готовы возвращаться к покупкам. В случае позитивного сюрприза после заседания совета директоров "Совкомфлота" можно ожидать роста акций компании. Продолжить подъем могут акции "Мечела", полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций общая картина остается среднесрочно растущей, при условии, что внешний фон останется нейтральным, а динамика сырьевых цен - стабильной. В США ожидается выход важных статданных по потребительской инфляции. Любые признаки замедления инфляции скажутся позитивно на котировках американских бумаг, особенно из ИТ-сектора. Также вечером будут представлены протоколы мартовского заседания ФРС: в фокусе - оценка экономики, ликвидности и траектории процентных ставок в условиях банковского кризиса, полагают эксперты БКС.

В США накануне индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,3%), просел Nasdaq (-0,4%), а S&P 500 не изменился.

Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби, который является главой ФРБ Чикаго с января 2023 года и имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo за I квартал. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

Азиатские рынки акций

На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%; китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%).

Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.

Трейдеры ждут публикации в среду данных по инфляции в США (15:30 по московскому времени) и протокола мартовского заседания Федрезерва (21:00), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Эксперты, опрошенные FactSet и Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Более высокая, чем ожидается, инфляция повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере, еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $85,76 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $81,63 за баррель (+0,1% и +2,2% во вторник).

Доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю выйдет в 17:30 по Москве.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.