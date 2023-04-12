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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Многолетний глава Таганрогского морского порта ушел с поста

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректором АО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП, Ростовская область) назначен Виктор Чертов, сообщил сайт предприятия. Чертов сменил Сергея Нарышкина, с 2006 года руководившего портом.

Чертов с ноября 2022 года работал заместителем гендиректора порта. Кроме того, он более 20 лет прослужил в плавсоставе и органах военного управления Северного флота, работал в стивидорных компаниях Мурманской области.

В новой должности Чертов сосредоточится на реализации стратегической программы развития портовой инфраструктуры, модернизации существующих и создании новых портовых объектов, в результате чего станет возможно увеличение грузооборота и расширение номенклатуры обрабатываемых грузов.

"По прогнозам руководства компании, реализация данной программы позволит выйти на уровень грузооборота 2 млн тонн в год к 2025 году", - говорится в сообщении.

Таганрогский МТП не раскрывает операционных показателей, вместе с тем, недавно порт сообщил о намерениях в 2023 году увеличить грузооборот на 25-30% относительно предыдущего года.

Порт планирует реализовать два крупных проекта. Речь идет о создании универсального комплекса по перегрузке навалом минудобрений мощностью до 600 тыс. тонн в год с возведением крытых складов с емкостью хранения до 30 тыс. тонн, а также специализированного зернового терминала по перевалке до 600 тыс. тонн в год с возможностью единовременного хранения 40-60 тыс. тонн зернопродуктов.

МТП рассчитывает завершить первый этап этой инвестпрограммы в первом квартале 2024 года, а к концу 2025 года увеличить ежегодный грузооборот более чем в 2 раза к показателю 2022 года.

Реализация этих проектов позволит ТМТП стать универсальным портом и предоставлять полный спектр услуг по круглогодичной перевалке широкой номенклатуры генеральных, нефтеналивных, насыпных и навалочных грузов.

АО "Таганрогский морской торговый порт" - основная стивидорная компания, работающая на территории порта Таганрога. Стивидора контролирует ООО "Лемар", которое в конце 2022 года приобрело 91,63% акций АО у группы "Первая портовая компания".

Таганрог Ростовская область Виктор Чертов Сергей Нарышкин ТМТП Лемар
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