ConocoPhillips рассчитывает на FCF выше $115 млрд к 2033 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская ConocoPhillips сообщила, что планирует обеспечить свободный денежный поток (FCF) выше $115 млрд к 2033 году.

Цель закреплена в 10-летнем операционно-финансовом плане и соответствует 90% рыночной капитализации Conoco на 31 марта 2023 года. План предусматривает среднегодовые темпы роста операционного и свободного денежного потоков на уровне 6% и 11% соответственно.

Капитальные затраты ожидаются в среднем на уровне $10 млрд в год. Долг, как и прежде, планируется уменьшить на $5 млрд к 2026 году.

Conoco также намерена сократить удельные выбросы парниковых газов на 50-60% к 2030 году по сравнению с показателем 2016 года. Ранее компания заявляла цель в диапазоне 40-50%.

В четвертом квартале 2022 года чистая прибыль Conoco увеличилась на 23% в годовом выражении, до $3,2 млрд.

Акции компании на премаркете в среду дорожают на 1,2%. С начала года они подешевели на 9,5%.