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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Квартальная прибыль ConocoPhillips сократилась вдвое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская нефтяная компания ConocoPhillips резко сократила чистую прибыль из-за снижения цен на нефть, однако показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль Conoco в январе-марте составила $2,9 млрд, или $2,38 в расчете на акцию, по сравнению с $5,8 млрд, или $4,39 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали прибыль в размере $2,06 на акцию.

Conoco не раскрывает показатель выручки.

Компания сообщила, что объем добычи в первом квартале вырос до 1,792 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,747 млн бнэ/с годом ранее. Аналитики ожидали добычу на уровне 1,752 бнэ/с.

При этом средняя цена реализации упала до $60,86 за баррель нефтяного эквивалента с $76,99 годом ранее.

Во втором квартале компания ожидает добычу на уровне 1,77-1,81 млн бнэ/с. По итогам 2023 года в целом Conoco рассчитывает зафиксировать среднюю добычу в районе 1,78-1,8 млн бнэ/с.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает добычу в размере 1,78 млн бнэ/с по итогам второго квартала и года в целом.

С начала года капитализация Conoco снизилась на 19%, до $117,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,5%.

ConocoPhillips США
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