Рубль развернулся вверх к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Доллар растерял рост и перешел к небольшому снижению, евро, напротив, подорожал на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного падения к евро.

Курс доллара США составил 81,95 руб. в 19:00, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,99 руб., подорожав на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,63 копейки - до 85,57 рубля. Курс китайского юаня снизился на 2,4 копейки - до 11,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за их движением на рынке Forex. Доллар активно дешевеет к большинству мировых валют после публикации данных по инфляции в США, считающихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка.

Внимание трейдеров также направлено на протокол мартовского заседания ФРС, который будет обнародован в 21:00 по московскому времени.

Меры валютного контроля должны защищать от геополитического давления и при этом не мешать внешнеэкономической деятельности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, где утром в среду рассматривался отчет ЦБ за 2022 год. "На наш взгляд, валютный контроль должен защищать от санкционного давления, но одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся", - сказала Набиуллина.

ЦБ начал смягчать часть мер валютного контроля, но полностью их снять пока невозможно. Многие депутаты интересовались, не беспокоит ли Банк России ситуация с оттоком капитала в результате смягчения этих мер, заявила Набиуллина.

"Если посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Это все-таки заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, в том числе для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций, потому что оплачивать импорт с российских счетов - есть сложности с международными расчетами. Значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого стране импорта", - подчеркнула глава ЦБ.

Необходимости возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки нет, экспортеры продолжают ее продавать, кроме того, остающаяся у компаний валюта необходима для оплаты импорта, заявила также Набиуллина.

"На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании - экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там, может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки", - сказала она.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что периодически возникают предложения вернуться к обязательной репатриации, но Минфин их не поддерживает.

Он напомнил, что российские компании - экспортеры столкнулись в 2022 году с очень серьезными проблемами, связанными с репатриацией валютной выручки, поэтому летом прошлого года было принято решение о том, что репатриация не требуется и наказание к ним не применяется. По словам замминистра, сейчас "есть разные точки зрения" по этой теме.

"Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиция и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.

Рубль сейчас слабее справедливого уровня, но при плавающем курсе это обычное явление - так, в прошлом году он, напротив, был переукреплен, считает замглавы Минфина Владимир Колычев. Прогнозировать сроки возвращения рубля к фундаментальным значениям он не стал: слишком много факторов влияет на курсообразование.

"По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке. Но это абсолютно нормально для плавающего курса - отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонение, сейчас в эту", - сказал Колычев журналистам в среду.

"Сколько это может занять (стабилизация курса в пределах фундаментально обоснованных значений - ИФ) - это от очень многих факторов зависит, которые и к правилу (бюджетному - ИФ), и к бюджетной политике отношения мало имеют", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что перезапущенное в этом году бюджетное правило снижает волатильность курса, причем этот механизм в равной степени действует в обе стороны.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль незначительно укрепился к доллару и умеренно подешевел к евро, что объясняется, в том числе, удешевлением доллара к большинству основных мировых валют, включая и евро, на фоне выхода статистики по инфляции в США, показавшей замедление годовых темпов роста цен до 5% по итогам марта. "Банк Канады сегодня ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,5%. Тем не менее, ФРС в начале мая все же может продолжить повышать ставку, несмотря на замедление CPI, ведь базовая инфляция в марте выросла до 5,6% г/г. Сегодня вечером рынок будет ждать публикации протоколов мартовского заседания ФРС. На фоне публикации данных по инфляции в США цена июньского фьючерса на Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель. Полагаем, что в случае сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти, российская валюта стабилизируется и будет иметь потенциал для укрепления после заметного ослабления в начале апреля. Если говорить о российских событиях, ЦБ, согласно заявлению Эльвиры Набиуллиной, не видит необходимости возвращать меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которые регулятор вводил весной 2022 года", - говорит Беспалов.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, но быстро восстановился, в моменте выйдя в небольшой плюс. Однако закрепиться на положительной территории не удалось, в середине сессии российская валюта перешла к умеренному ослаблению. Внешний фон при этом остается достаточно благоприятным: нефтяные цены ускорили рост, обновив трехмесячный максимум. Однако должно пройти определенное время, чтобы более высокие уровни котировок нефти улучшили ситуацию для рубля с точки зрения поступления иностранной валюты на внутренний рынок. Пока же ее недостаточно для укрепления рубля, поскольку объем импорта находится на высоких уровнях двух-трехлетней давности", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В среду доллар вновь демонстрировал укрепление к окончанию рабочего дня. В ходе торгов американской валюте удалось обновить максимум предыдущего дня (курс поднимался до 82,6 руб.), однако после этого доллар встретил сопротивление и частично отступил с занятых позиций. Дальнейшее продвижение доллара вверх было ограничено резким снижением индекса USD на глобальном рынке после выхода данных по инфляции в США за март. Индекс ИПЦ за месяц оказался чуть ниже ожиданий рынка, что мгновенно приободрило инвесторов. Индекс USD опустился в район 101,5 пунктов против дневного максимума выше 102 пунктов. Отметим, что на валютном рынке РФ наблюдается сокращение торговых оборотов четвертый день подряд. После прохождения пика спроса на валютную ликвидность в конце прошлой недели рубль вправе рассчитывать как минимум на стабилизацию текущих уровней, как максимум - на постепенное возвращение позиций вблизи 80 руб. по доллару", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть активно растут вечером в среду благодаря подешевевшему доллару и вопреки данным об умеренном увеличении запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в среду составляет $87,23 баррель, что на 1,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 1,96%, до $83,13 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Ключевую поддержку рынку нефти оказывает ослабление доллара после данных о мартовской инфляции в США. Индекс, отслеживающий его динамику к шести основным мировым валютам, снижается почти на 0,7%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 апреля на 8,65 копейки, до 82,0934 руб., и увеличил курс евро на 3,28 копейки, до 89,7599 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился всего на 0,17 копейки по отношению ко вторнику и составил 82,1352 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,52 копейки и составил 82,1242 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 210,151 млн, из которых $421,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $788,368 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 16,85 копейки, до 89,8591 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 17,2 копейки, до 89,8731 руб. Объем торгов евро составил EUR562,82 млн, из которых EUR203,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,461 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в среду незначительные разнонаправленные колебания, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.