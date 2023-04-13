"Ростелеком" запустит производство камер наблюдения и другого телеком-оборудования

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" в ближайшие два месяца планирует запустить производство камер видеонаблюдения и различных видов телеком-оборудования в Москве и Петербурге, сообщил президент компании Михаил Осеевский на конференции Data Fusion.

"Мы превратимся пока не в очень большого, но все-таки уже производителя. Хотя, по планам, это (будут - ИФ) миллионы штук (оборудования - ИФ) в течение ближайших нескольких лет", - сказал Осеевский.

Он уточнил журналистам, что производством займутся две дочерние компании оператора - "Электра" и РТТ. Помимо камер видеонаблюдения, будет организовано производство домашних роутеров нового класса, коммуникаторов, контроллеров и других видов оборудования, сказал глава "Ростелекома". Он добавил, что производство будет рассчитано не только на потребности "Ростелекома".

Других деталей проекта он не назвал.

"За всем этим стоит довольно большая кооперация поставщиков и производителей отдельных элементов и деталей. Поэтому в ближайшие два года, я думаю, что уровень импортозамещения в этой части будет на уровне 90%", - отметил Осеевский.