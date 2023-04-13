ОПЕК оценила добычу нефти в России в феврале в 10 млн б/с без конденсата

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия в феврале добывала 10 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата), подсчитали аналитики ОПЕК. Добыча с конденсатом составила 11,4 млн б/с, что на 175 тысяч б/с больше, чем месяцем ранее.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Россия будет снижать добычу нефти в марте на 500 тысяч б/с от уровня февраля, определенного независимыми источниками.

Уже после выхода мартовского отчета ОПЕК Россия объявила сначала о продлении сокращения производства ещё на три месяца, а затем до конца года - вместе с рядом стран ОПЕК+. Однако это не повлияло на оценку годовой добычи аналитиками ОПЕК: в 2023 году они ждут снижения производства нефти с конденсатом в России до 10,3 млн б/с против 11 млн б/с в 2022 году.

Альянс отмечает планы по запуску новых проектов "ЛУКОЙЛом", "Газпромом", "НОВАТЭКом", Sigma Energy и др.

Добыча жидких углеводородов в Казахстане, по оценке ОПЕК, снизилась в феврале на 33 тысячи б/с - до 2 млн б/с, при этом добыча только нефти упала на 26 тысяч б/с - до 1,6 млн б/с.

В 2023 году ожидается, что Казахстан увеличит производство жидких углеводородов на 100 тысяч б/с - до 1,7 млн б/с, что на 44 тысячи б/с меньше предыдущего прогноза.

Азербайджан на 6 тысяч б/с увеличил в феврале добычу жидких углеводородов, подсчитали в ОПЕК, до 0,7 млн б/с, из них добыча нефти - 537 тысяч б/с.

В 2023 году Азербайджан может увеличить производство жидких углеводородов на 48 тысяч б/с - до 0,7 млн б/с.