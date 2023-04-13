Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с января 2022 года

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 239 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок было максимальным с 15 января 2022 года, отмечает Trading Economics.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 240 тыс. по сравнению со 237,75 тыс. неделей ранее. Этот показатель достиг максимума с ноября 2021 года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 апреля, уменьшилось до 1,810 млн с 1,823 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение этого показателя до 1,814 млн, по данным Trading Economics.