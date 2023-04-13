Минэкономразвития предложило ввести ценовые индикаторы на говядину и мясо птицы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Перечень товаров, в отношении которых планируется введение национальных ценовых индексов, может быть расширен за счет продукции животноводства – мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, а также за счет маргарина.

С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития РФ по итогам рассмотрения доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о формировании системы индексов.

Также министерство предложило стимулировать компании к участию в биржевых торгах за счет предоставления преференций в виде фиксации цены на момент совершения сделки на бирже для расчета вывозной таможенной пошлины, обеспечения преимуществ при перевозке грузов железнодорожным транспортом и дисконта вывозных таможенных пошлин в отношении проданных на бирже товаров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями министерства.

В начале апреля ФАС сообщила, что определила перечень товаров для формирования национальных индикаторов и направила его в правительство. Следующим этапом должно стать непосредственно формирование этих индикаторов с оценкой возможности их использования в налоговом и бюджетном регулировании.

Согласно перечню, с проектом которого ознакомился "Интерфакс", ценовые индикаторы предполагается установить на свинину, мороженную рыбу; пшеницу, рожь, меслин, ячмень, кукурузу, сахар, сою, подсолнечник, рапс, подсолнечное масло, шрот. Также в перечень включены цемент, сода, сера, железная руда, нефть и нефтепродукты, уголь и др. продукты неорганической и органической химии, удобрения, диоксид титана, жирные спирты и кислоты, пластмассы и изделия из них, каучук, лесоматериалы, золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений, драгоценные камни, включая алмазы, продукция черной металлургии, медь, никель, алюминий, цинк, кобальт.

ФАС также подготовила проект документа, которым утверждается состав ведомств и механизм работы по определению национальных индикаторов на базе биржевого комитета антимонопольной службы.

В декабре правительство РФ утвердило подготовленную ФАС "дорожную карту" развития биржевой торговли на 2022 - 2025 годы. Согласно этому документу, система национальных ценовых индикаторов на ключевые группы товаров на основании биржевых и внебиржевых индексов должна быть представлена в правительство РФ в IV квартале 2023 года. Перечень ключевых товаров ФАС должна была направить в правительство в I квартале этого года. Сам перечень будет утверждать правительство, закон, наделяющий его таким полномочиями, предполагается принять во II квартале 2023 года.

Расширение биржевой торговли на новые группы товаров должно стать одним из элементов формирования национальной системы ценовых индикаторов. В настоящее время на согласовании ведомств находится подготовленный Минфином РФ законопроект об обязательной продаже на бирже не менее 25% объема реализуемых хозяйствующим субъектом товаров в отдельных отраслях. В прошлом году законопроект включал в себя перечень таких товаров из нефтегазовой, нефтехимической, химической, металлургической, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей. В новой редакции проекта закона Минфин убрал список товаров – тем не менее, согласование документа все равно идет тяжело, признавался недавно замглавы министерства Алексей Моисеев. Минфин рассчитывает, что, несмотря на это, документ может быть утвержден уже в весеннюю сессию.