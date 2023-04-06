ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

В него, в частности, вошли нефть, нефтепродукты, химия, продукция АПК и металлургии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определила перечень товаров для формирования национальных индикаторов и направила его в правительство, следующим этапом станет непосредственно формирование этих индикаторов с оценкой возможности их использования в налоговом и бюджетном регулировании.

В проект вошли продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения и др., сообщила пресс-служба ФАС в четверг.

Согласно перечню, с проектом которого ознакомился "Интерфакс", ценовые индикаторы предполагается установить на товары под кодами ТН ВЭД 02 (свинина), 03 (мороженная рыба), 10 (пшеница, рожь, меслин, ячмень, кукуруза, сахар, соя, подсолнечник), 12 (рапс), 15 (подсолнечное масло), 23 (шрот), 25 (цемент, сода, сера), 26 (железная руда), 27 (нефть и нефтепродукты, уголь и др.), 28 и 29 (продукты неорганической и органической химии), 31 (удобрения), 32 (диоксид титана), 38 (жирные спирты и кислоты), 39 (пластмассы и изделия из них), 40 (каучук), 44 (лесоматериалы), 71 (золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений, драгоценные камни, включая алмазы), 72 (продукция черной металлургии), 74 (медь), 75 (никель), 76 (алюминий), 79 (цинк), 81 (кобальт).

"Необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Внутренние цены, привязанные к так называемым нетбэкам, создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей", - отметили в ФАС.

ФАС также подготовила проект документа, которым утверждается состав ведомств и механизм работы по определению национальных индикаторов на базе биржевого комитета антимонопольной службы.