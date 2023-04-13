"Система" 14 мая уйдет с LSE в связи с истечением разрешения властей РФ на GDR-программу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" объявило о намерении провести делистинг с LSE и прекратить действие GDR-программы с 14 мая.

В пресс-релизе корпорации говорится, что она уже поручила банку-депозитарию программы GDR - Citibank - прекратить действие программы с ожидаемой датой расторжения 14 мая 2023 года.

Корпорация в своем сообщении напомнила, что в апреле 2022 года получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ на продолжение GRD-программы вплоть до 13 мая 2023 года. В связи со скорым истечением этого срока, корпорация "осуществляет действия по расторжению депозитарных соглашений и завершению делистинга на LSE, что, как ожидается, произойдет 14 мая 2023 года".

В частности, корпорация направила соответствующие заявления и запросы в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на LSE.

"После делистинга на LSE торги обыкновенными акциями АФК "Система" продолжатся на Московской и Санкт-Петербургской биржах под тикером AFKS", - уточняется в сообщении АФК.

Freefloat на LSE составляет 2,8%, на российских биржевых площадках - 29,4%.