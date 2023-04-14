Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, лидируют в росте акции Polymetal и ПАО "Полюс" на фоне высоких цен на золото.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2547,25 пункта (+0,1%), индекс РТС - 986,08 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 81,36 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,4%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), OZON (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи пока картина остается смешанной: среднесрочно ожидается восходящая динамика, однако краткосрочно вероятна консолидация возле текущих уровней. На американских площадках включился повышенный аппетит к рисковым активам, что сопровождается временной потерей интереса к защитным инструментам. Как долго продлится благоприятная ситуация, неизвестно, однако ближайшая цель по индексу S&P 500 видится в районе 4200 пунктов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может продолжить боковое движение. В пользу возращения к росту настраивает улучшившийся внешний фон, однако "фактор пятницы" может полностью это нивелировать. Опережающую рынок динамику могут показать расписки "Русагро" (+0,6%, до 793 рубля), преодолевшие 200-дневную среднюю, и золотодобытчиков. В аутсайдерах могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-2% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице.

Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тыс. - до 239 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их повышения до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне, оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

В пятницу отчеты за первый квартал опубликуют банки JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рынки подогревают ожидания, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой близится к концу.

Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигнут целевого показателя правительства в 5%, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в ходе встречи глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,7% в годовом выражении после роста на 7,3% в феврале. Оценка инфляции была пересмотрена с повышением: предварительно сообщалось об увеличении потребительских цен на 6,6% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром возобновили рост и завершают неделю подъемом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $86,26 за баррель (+0,2% и -1,4% накануне), майская цена WTI - $82,41 за баррель (+0,3% и -1,3% в четверг).

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.