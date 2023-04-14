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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Минэкономразвития ожидает снижения экспорта товаров из РФ в 2023 г. до $466 млрд

Ведомство также прогнозирует рост импорта в РФ до $313,8 млрд в этом году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение экспорта товаров из РФ в 2023 году до $465,9 млрд с $588,3 млрд в 2022 году, рост импорта в РФ до $313,8 млрд с $280,4 млрд.

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $484 млрд, в 2025 году - $496,2 млрд, в 2026 году - $505,1 млрд.

Импорт в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне $332,8 млрд, в 2025 году - $347,4 млрд, в 2026 году - $362,7 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу министерства, в 2023 году снизится до $86,8 млрд с $233 млрд в 2022 году, в 2024 году - до $81 млрд, в 2025 году - до $73,6 млрд, в 2026 году - $63,6 млрд.

Минэкономразвития РФ
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