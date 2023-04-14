CEO "Системы" вошел в совет директоров Ozon после ухода Феликса Евтушенкова

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент ПАО АФК "Система" Тагир Ситдеков вошел в совет директоров Ozon, сообщила компания в пятницу.

Уточняется, что Ситдеков вошел в совет с 14 апреля в качестве неисполнительного директора.

Накануне Ozon сообщил, что 11 апреля из совета директоров вышел Феликс Евтушенков на фоне введенных против него британских персональных санкций.

Феликс Евтушенков входил в совет директоров Ozon с марта 2022 года.

О том, что Великобритания ввела санкции против членов семьи крупнейшего акционера АФК Владимира Евтушенкова, включая Феликса Евтушенкова, стало известно 12 апреля.

Ситдеков возглавляет АФК "Система" с июля 2022 года, до этого с мая 2021 года занимал должность управляющего партнера корпорации.