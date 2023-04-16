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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Министры G7 на переговорах в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министрам энергетики, окружающей среды стран G7, собравшимся в Саппоро (Япония), после двух дней переговоров не удалось установить срок отказа от использования угля при производстве энергии, сообщает в воскресенье Kyodo.

Так, Британия и Канада настаивали на том, чтобы положить конец применению угля. Однако Япония, председательствующая на встрече, не захотела соглашаться на конкретную дату, до которой следовало бы покончить с практикой использования угля. Японии, которой не хватает ресурсов, вероятно, потребуется использовать уголь, по меньшей мере, значительную часть 2030-х годов, поясняет агентство.

Однако министры дали обещание ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей - газа, угля и нефти, с целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. В частности, участники переговоров согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50% - по сравнению с 2000 годом.

Также на переговорах речь шла об использовании водорода в электроэнергетике, об обеспечении энергетической безопасности, о гарантиях стабильных поставок таких важнейших металлов как литий и кобальт, доступность которых зависит от стран вроде Китая.

Kyodo напоминает, что состоявшаяся в Саппоро встреча стала первой на уровне министров стран G7 в преддверии саммита "группы семи" в мае в Хиросиме. При этом в воскресенье в Каруидзаве (префектура Нагано) начали собираться для переговоров министры иностранных дел G7.

G7 Япония
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