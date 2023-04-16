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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Что произошло за день: воскресенье, 16 апреля

Встреча Владимира Путина с министром обороны КНР, победа Андрея Рублева в турнире в Монте-Карло

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Стороны отметили хорошее развитие отношений двух стран, в том числе по линии военных ведомств.

- МВД РФ сообщило, что празднование Пасхи прошло без нарушений.

- В Финляндии началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". Его начали возводить в 2005 году. Однако из-за технических сложностей новый реактор подключили к национальной энергосистеме лишь в марте 2022 года, после чего началась фаза его тестирования.

- Министры G7 на переговорах в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля. По данным Kyodo, Британия и Канада настаивали на том, чтобы положить конец применению угля, а Япония, которой не хватает ресурсов, не захотела соглашаться на конкретную дату. Однако министры дали обещание ускорить процесс отказа от ископаемых носителей, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

- Андрей Рублев стал победителем Masters в Монте-Карло. Он нанес поражение датчанину Хольгеру Руне. Рублев - первый россиянин, победивший в Монако. Кроме него из соотечественников в 1990 году турнир выиграл советский теннисист Андрей Чесноков.

- Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за шахматную корону. Следующая игра состоится 18 апреля, заключительная 14-я партия запланирована на 29 апреля.

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