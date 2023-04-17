Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, сообщил Минфин РФ в понедельник.

Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent (его средняя цена за этот период - $80,4). По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, а в последний раз был ниже текущего в период с середины ноября по середину декабря 2022 года - примерно 32%.

Новость дополняется