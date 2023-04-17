ЯТЭК учредила геологоразведочную "дочку"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) решил учредить дочернюю компанию для геологоразведки, говорится в распространенном сообщении.

Решение о создании ООО "Майгеопром" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было принято 14 апреля, основной вид деятельности - геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Гендиректором компании на один год будет назначен главный геолог ЯТЭК - заместитель гендиректора по геологии, геофизике и разработке месторождений Антон Недосекин.

В ЕГРЮЛ компания пока не зарегистрирована.

Ранее сообщалось, что ЯТЭК в конце декабря 2022 года увеличила запасы газа до 643 млрд куб. метров (подтверждены госкомиссией по запасам). Также сообщалось, что она рассчитывает к 2025 году нарастить суммарные геологические запасы до 1 трлн куб. метров.

ЯТЭК - независимая газодобывающая компания, на долю которой приходится 86% добываемого газа в Республике Саха (Якутия). Компания владеет правами на восемь лицензионных участков - Средневилюйское, Мастахское, Толонское, Тымтайдахское, Северное, Южное, Майское и Соболохское.