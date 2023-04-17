Высокий уровень запасов притормозил рост цен на импортные товары в I квартале

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года рост цен на большинство импортных непродовольственных товаров ускорился, но масштаб этого ускорения был менее значительным, чем обычно, из-за высокого уровня запасов, говорится в комментарии Банка России.

Такая ситуация ведет к более растянутому во времени эффекту переноса динамики курса рубля в цены.

ЦБ отмечает, что в марте ослабление рубля к основным торгуемым иностранным валютам продолжилось. "Влияние на цены уже произошедшего ослабления рубля будет проинфляционным фактором в ближайшие месяцы", - подчеркивает регулятор.

Курсовые колебания в первую очередь влияют на стоимость товаров с коротким сроком хранения и услуг с высокой импортной составляющей - импортных фруктов и зарубежного туризма, которые дорожали высоким темпом в последние месяцы, отмечает Банк России.

Инфляция в России в марте составила 0,37% после 0,46% в феврале. С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен составил 0,29% (в феврале - 0,27%).

Годовая инфляция в марте резко снизилась из-за эффекта высокой базы: до 3,51% с 10,99% на конец февраля.

ЦБ подчеркивает, что ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.

Банк России ожидает дальнейшего снижения показателя годовой инфляции в апреле из-за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года (1,56% месяц к месяцу). "В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться", - говорится в комментарии.

По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.