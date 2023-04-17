Доллар подешевел на "Мосбирже" на 38,75 копейки, евро - на 1,04 рубля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU На торгах на "Мосбирже" в понедельник курс рубля укрепился к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров.

К 19:00 доллар подешевел на 38,75 копейки до 81,4025 рубля, евро подешевел на 1,0к рубля, до 89,1525 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 68 копеек - до 84,89 рубля. Курс китайского юаня опустился за день на 8,2 копейки - до 11,814 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным мировым валютам по итогам торгов 17 апреля на фоне некоторой активизации продаж валютной выручки экспортерами в условиях выросших за последние две недели мировых цен на нефть, а также приближающегося налогового периода апреля. Поддержку нацвалюте оказало также намерение Банка России и Минфина ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent.

Цены на нефть заметно снижаются в понедельник после подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта и добычи более чем в 60 странах и ожидают публикации статистики по динамике промпроизводства и ВВП Китая.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,74% - до $84,81 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,85% - до $80,99 за баррель.

По данным JODI, добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале составила 10,45 млн б/с против 10,453 млн б/с месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 2,2%. Объем экспортных поставок составил 7,455 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,658 млн б/с в январе и на 2% превысил показатель февраля прошлого года. Согласно предварительным оценкам, США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,598 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель взлетел на 20,2%. Экспорт американской нефти, по расчетам JODI, в позапрошлом месяце составлял 4,595 млн б/с против 3,514 млн б/с в январе (скачок на 30,8%) и 3,309 млн б/с в феврале 2022 года (подъем на 38,9%).

Средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, сообщил Минфин в понедельник. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent (его средняя цена за этот период - $80,4). По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, а в последний раз был ниже текущего в период с середины ноября по середину декабря 2022 года - примерно 32%.

"На прошлой неделе волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась, колебания рубля стали более плавными. Сегодня же рубль умеренно укрепился в рамках дневной волатильности. Локальную поддержку нацвалюте в ближайшее время будет оказывать приближение налогового периода. Текущий курс рубля и цены на нефть становятся комфортными для бюджета, поэтому на ближайшее время уровень 82 рубля за доллар вполне может стать равновесным. Министерство финансов РФ признало заметное влияние на курс крупных единовременных сделок по покупке валюты со стороны выводящих капитал нерезидентов и намерено установить лимиты для ограничения волатильности в условиях низкой ликвидности внутреннего рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Российский рубль в понедельник укрепился по отношению к доллару США, однако в целом остался вблизи апрельских минимумов. Стабильность нацвалюты сейчас связана с постепенным восстановлением цен на нефтяном рынке, а также c преддверием приближающегося налогового периода, пик которого придется на конец текущего месяца. Позитивными новостями для рубля стали также намерение Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года, что говорит в пользу роста экспортной выручки. Вероятно, в ближайшее время будет наблюдаться консолидация рубля на достигнутых уровнях или даже попытки укрепиться", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль вырос в преддверии налогового периода и намерения Банка России и Минфина ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России. Кроме того, в Минфине сообщили о сокращении дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года. При оптимистичном сценарии нацвалюта может вернуться к максимумам с марта - в район 74,70 руб. к доллару, 80 руб. к евро и 10,85 руб. к юаню. Повышение может наблюдаться в том числе благодаря некоторому улучшению фундаментальных факторов, а также ожиданиям возможного увеличения процентных ставок ЦБ РФ в конце апреля", - считает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Как отмечают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и экономист банка Ирина Ростовцева, одна из наиболее осуждаемых сейчас тем касается того, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний. "С точки зрения зарубежных компаний, эта мера является всего лишь частью решения правительства по возврату им средств, так что никакого дополнительного эффекта на них это не окажет. Во-вторых, с фундаментальной точки зрения, мы также не видим никакого эффекта на курс рубля. Между тем эта мера поможет снизить волатильность курса рубля, что позитивно с точки зрения настроений розничных инвесторов. Более того, мы считаем решение ЦБ и Минфина по разработке этого механизма следствием сделки по продаже Shell на Сахалине, которая негативно повлияла на курс рубля (в начале апреля темпы ослабления рубля ускорились), что показывает, что валютный рынок характеризуется низкой ликвидностью и крупные сделки дестабилизируют курс рубля, поэтому для этих целей требуется его регулирование", - полагают специалисты Альфа-банка.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк Росии повысил официальный курс доллара на 18 апреля на 12,34 копейки, до 81,6279 рубля, и снизил курс евро на 50,47 копейки, до 89,659 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 15,71 копейки по отношению к пятнице и составил 81,7097 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 7,83 копейки и составил 81,6262 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 387,735 млн, из которых $404,039 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $983,696 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 17 апреля опустился на 54,05 копейки, до 89,758 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 54,31 копейки, до 89,5986 рубля. Объем торгов евро составил 498,223 млн евро, из которых 128,362 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 369,861 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 851,476 млрд рублей при спросе 851,476 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли 1 трлн рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых.

Кроме того, российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 100 млрд рублей при спросе в 109,01 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,75% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли такую же сумму по ставке 7,75% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 базисных пункта - до 7,68% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.