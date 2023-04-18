Проект сборки электромобилей с китайской FAW в Энгельсе приостановлен

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Проект по организации сборки электромобилей в Энгельсе Саратовской области приостановлен, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В конце прошлого года мы активно обсуждали перспективный проект по открытию производства электромобилей. Сейчас он находится в подвешенном состоянии. У инвестора возникли сложности с логистикой и финансированием", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти по-прежнему находятся с инвестором на связи и готовы выполнять свои обязательства по проекту, "если ему все-таки удастся преодолеть свои сложности".

"Со своей стороны мы сделали все, чтобы поддержать инвестора: подобрали площадки, организовали полное сопровождение, определили меры поддержки, которые сможем предоставить", - отметил Бусаргин.

Как сообщалось, в декабре прошлого года ООО "Альфа Тех" (Пенза) заявило о планах организации сборки электромобилей, производства аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в городе Энгельсе в партнерстве с китайской FAW. Соответствующее соглашение заключили глава региона и исполнительный директор пензенской компании Николай Беспалов.

Ожидалось, что производство электромобилей для такси и каршеринга может быть запущено во второй половине 2023 года.

ООО "Альфа Тех", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит (напрямую и через ООО "Альфа Логистик") гендиректору компании Екатерине Карташовой. "Альфа Тех" зарегистрирован в 2010 году, имеет уставный капитал 10 тыс. рублей. Основной заявленный вид деятельности – производство автотранспортных средств.

"Альфа Логистик" (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями) имеет уставный капитал 15 тыс. рублей, компания создана в 2014 году, относится к микропредприятиям.

В течение 2022 года Карташова учредила два юрлица: ООО "Альфа Энерджи" (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) и ООО "Альфа Поинт" (производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей). Уставный капитал обеих фирм – 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

FAW (First Automobile Works – Автозавод №1) – госкомпания, основанная в 1953 году в Чанчуне, КНР. Старейший китайский автоконцерн, созданный при содействии СССР.