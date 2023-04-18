Инвесторы и аналитики ждут продолжения ослабления доллара

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара, опустившийся в последнее время с 20-летних максимумов, может продолжить снижение на фоне ожиданий скорого прекращения цикла подъема ставок Федрезерва и интереса трейдеров к иным валютам, пишет Financial Times со ссылкой на мнения инвесторов и аналитиков.

"Доллар показал впечатляющее ралли, но тенденция начинает меняться, - сказал старший международный стратег Deutsche Bank Алан Раскин. - Пессимизм в отношении Европы, наблюдавшийся в прошлом году на фоне российско-украинского конфликта, сходит на нет, и другие валюты также обладают потенциалом к росту".

Трейдеры практически удвоили объем коротких позиций в долларе США с середины марта, согласно подсчетам Refinitiv на основе данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это говорит о том, что хедж-фонды ожидают дальнейшего падения доллара, отмечает FT.

Раскин полагает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать процентные ставки на фоне по-прежнему высокой инфляции, что поддержит курс евро. Также экономисты считают, что новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда может начать постепенный отказ от политики контроля над кривой доходности гособлигаций, и это может оказать повышательное давление на иену.

Между тем ФРС, согласно консенсус-прогнозам, повысит ставки на 25 базисных пунктов в мае, после чего возьмет перерыв или может даже начать снижать их к концу года.

Кроме того, проблемы американских банков могут привести к тому, что рецессия в США начнется раньше, чем в других ведущих экономиках мира, что тоже станет негативным фактором для доллара, сказал старший валютный стратег Citi Эбрахим Рабари.

С другой стороны, поддержку американской валюте может оказать спрос на надежные активы в период кризиса.

"Действие негативных для доллара факторов может испариться довольно быстро, если рынки почувствуют еще одно слабое звено в финансовом секторе или в мировой экономике, - сказала глава отдела стратегии на валютных рынках в Rabobank Джейн Фоули. - Доллар может достаточно сильно подрасти в короткие сроки".