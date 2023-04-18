Импорт алмазов в Индию в марте снизился на 19% в годовом измерении

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года импорт алмазного сырья в Индию снизился на 2% к февралю, составив $1,652 млрд, и на 19% к марту 2022 года ($2,04 млрд), следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

При этом в физическом выражении объем импорта в марте вырос на 14% в годовом исчислении - в Индию было ввезено 1,41 млн карат алмазов по сравнению с 1,24 млн карат годом ранее.

Синтетических алмазов (lab grown) было ввезено в Индию в марте на 51% меньше относительно данных годичной давности, на сумму $99 млн, хотя к февралю зафиксирован рост на 56%.

Экспорт бриллиантов из Индии в марте 2023 года упал на 33% к февралю, до $1,605 млрд. По сравнению с прошлым годом ($2,37 млрд) падение составило 32%.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в марте ($111 млн) оказался на 18% ниже февраля и на 22% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

США в марте 2022 года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Сейчас Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщали индийские СМИ со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли. Те из них, кто ведет переговоры с представителями стран "большой семерки", заявили, что этот вопрос надо пересмотреть, принимая во внимание значительное число занятых в сфере огранки алмазного сырья в Индии.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма контроля транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.