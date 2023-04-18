Крупнейший акционер HSBC призвал банк к выделению азиатского бизнеса

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший акционер HSBC Holdings Plc – китайская страховая компания Ping An Insurance призвала банк к выделению в самостоятельную компанию азиатского бизнеса с последующим размещением его акций в Гонконге.

В сообщении Ping An, опубликованном во вторник, говорится, что британскому банку "необходимо провести структурные реформы, чтобы решить проблемы с конкурентоспособностью, улучшить показатели и стоимость бизнеса, а также ускорить рост в Азии".

Ping An, которой принадлежит 8% HSBC, за последние два года предлагала банку несколько вариантов разделения операций, но он отвергал их, считая чрезмерными сопутствующие расходы и риски.

В китайской компании, однако, считают, эти опасения преувеличенными, заявил глава Ping An Майкл Хуан.

Хотя разделение операций первоначально повлечет за собой расходы, следует оценивать их, соотнося с потенциальными преимуществами, считает Хуан, слова которого приводятся в сообщении китайской компании.

HSBC, в соответствии с предложениями Ping An, мог бы сохранить существенное влияние на выделенный бизнес, отмечает он.

"Во-первых, HSBC мог бы остаться контролирующим акционером азиатского бизнеса, чтобы сохранить синергию, которую дает глобальный бизнес, - говорится в сообщении. - Во-вторых, каждое структурное решение обеспечило бы существенные преимущества акционерам, в том числе смягчение требований к капиталу, снижение геополитических рисков и улучшение конкурентных позиций".

Значительная часть операций банка приходится на Азию, и в последнее время ему становится все сложнее лавировать между Китаем и Западом, напряженность в отношениях которых растет, отмечает газета Financial Times.

Ping An опубликовала свои предложения незадолго до собрания акционеров HSBC, которое пройдет в следующем месяце.

Акции HSBC теряют в цене 0,4% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,7%.