"Сибцем" в I квартале сократил выпуск цемента почти на 13%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Входящие в АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" ("Сибцем") заводы в январе-марте 2023 года произвели порядка 798,6 тыс. тонн цемента, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба "Сибцема".

В том числе "Топкинский цемент" выпустил 367 тыс. тонн продукции (снижение на 18,9%), "Искитимцемент" – 186,2 тыс. тонн (снижение на 12,3%). Ангарский цементно-горный комбинат произвел 85,4 тыс. тонн цемента (снижение на 9,8%), "ТимлюйЦемент" – 55 тыс. тонн (снижение на 3,4%).

"Красноярский цемент", который показывал отрицательную динамику в течение всего прошлого года, в первом квартале 2023 года увеличил выпуск продукции на 4,7% – до 105 тыс. тонн.

ООО "Комбинат "Волна" произвело около 969 тыс. кв. м хризотилцементных изделий, сократив производство на 48,3%. "Значительное снижение объясняется сокращением потребления хризотилцементной продукции и тем, что в первом квартале 2022 года на предприятии функционировали три технологические линии, а в январе-марте текущего года – две. Временное сокращение объема производства было необходимо для реализации остатков продукции, которые комбинат активно формировал в 2022 году", - поясняет пресс-служба.

ООО "Сибирский бетон" отгрузило заказчикам 53,4 тыс. кубометров бетона и раствора (снижение на 5,3%). "Горная компания" (производит фракционный известняк, минеральный порошок и известняковую муку) увеличила выпуск продукции на 2,6%, до 14,2 тыс. тонн.

"В текущем году, по предварительным оценкам аналитиков нашей компании, емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах – с учетом Бурятии и Забайкалья) сократится на 8-12%. Но пока с учетом высокой инерционности строительной отрасли негативные тенденции проявляются не в полную силу: в первом квартале потребление снизилось на 3,4% к аналогичному показателю 2022 года", - цитирует пресс-служба первого вице-президента АО "ХК "Сибцем" Геннадия Рассказова.

При этом, по его мнению, ситуация в разных регионах отличается. "В Бурятии, где идет реализация крупных инфраструктурных проектов, спрос на цемент вырос к уровню января-марта прошлого года на 35,3%, а в Иркутской области за то же время он упал на 31,2%", - отметил первый вице-президент.

В группу "Сибирский цемент" входит пять цементных заводов, предприятия по выпуску бетона и хризотилцементных изделий, а также сбытовые, транспортные и сырьевые подразделения. Основной акционер "Сибцема" – ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд", подконтрольное его президенту и члену совета директоров "Сибирского цемента" Олегу Шарыкину.