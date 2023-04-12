"Сибцем" спрогнозировал снижение потребления цемента в РФ на 7-10% в 2023 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" ("Сибцем") в 2023 году ожидает снижение потребления цемента на российском рынке и в Сибири на 7-10%. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на директора по маркетингу Андрея Рубцова.

"В текущем году события могут развиваться по разным сценариям, в соответствии с базовым потребление стройматериала снизится по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 7-10%. На столько же, по предварительным оценкам, сократится и емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах – с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края)", - считает Рубцов.

По его данным, в 2022 году "вопреки негативным тенденциям последних месяцев" спрос на цемент в России вырос на 1,7% к уровню 2021 года. "При этом, несмотря на рекордные объемы ввода жилья в России, основным драйвером роста цементного рынка является частное домостроение, а строительство многоквартирных домов отстает от уровней 2014-2017 гг", - привела пресс-служба слова Рубцова.

Как сообщалось ранее со ссылкой на вице-президента АО "ХК "Сибцем" Геннадия Рассказова, в 2022 году емкость цементного рынка Сибири в ее прежних границах – с учетом Бурятии и Забайкалья – сократилась на 4,4% к уровню 2021 года и составила около 6,4 млн тонн. Максимальный для макрорегиона прирост потребления зафиксирован в Бурятии, где спрос увеличился на 16%. Самое серьезное падение – на 11,4% – показал Красноярский край.

В группу "Сибирский цемент" входят пять цементных заводов, предприятия по выпуску бетона и хризотилцементных изделий, а также сбытовые, транспортные и сырьевые подразделения. Основной акционер "Сибцема" – ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд", подконтрольное его президенту и члену совета директоров "Сибирского цемента" Олегу Шарыкину.