Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и желания игроков зафиксировать прибыль после активного роста "голубых фишек" в предыдущие дни. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2613,33 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1006,46 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 81,83 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Роснефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "НЛМК" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "МТС" (+0,1%).

Совет директоров "Совкомфлота" (+0,1%, до 60,57 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,29 руб. на акцию, сообщила компания накануне вечером. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,188 млрд рублей. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлен 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров компании. Дата и формат годового собрания акционеров "Совкомфлота" пока не определены.

Чистая прибыль "Русснефти" (-2,1%) по РСБУ в первом квартале 2023 года сократилась в 6 раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,99 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась в 2,2 раза, до 40,4 млрд рублей. Себестоимость уменьшилась в 1,74 раза, до 35,89 млрд рублей.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи в отсутствие негативных новостей будет стараться закрепиться выше отметки 2600 пунктов. "Отдаем предпочтение акциям сталелитейщиков и бумагам потребительского сегмента. "Фишки" нефтегазового сектора, на наш взгляд, будут двигаться хуже рынка. Отдельно отметим, рынок становится более уязвимым к новостному фону, по этой причине коррекционные настроения могут довольно быстро вернуться", - считает аналитик.

Накануне на рынок акций вернулся спрос на бумаги сталелитейщиков. Сильнее остальных выросли акции НЛМК ввиду того, что они заметно отстали от бумаг ММК и "Северстали". Триггером для роста стал переток средств инвесторов из перекупленных акций нефтегазового сектора, а также неплохие операционные результаты ММК. Также продолжили рост акции Сбербанка в преддверии ГОСА в пятницу, отметил аналитик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо негативный. В Китае инвесторы реагируют на сохраняющиеся проблемы с сектором недвижимости, а также продолжающееся ухудшение отношений с США. Нефть под давлением страхов более высоких ставок и потенциальной рецессии в развитых странах. Рубль слабеет в утренние часы, но российский рынок может начать день со снижения, следуя за негативом внешнего фона. К тому же техническая перекупленность рынка акций сохраняется на высоком уровне слишком долго, что способствует коррекции, полагает аналитик.

В США по итогам торгов вторника индексы показали смешанную динамику: вырос S&P 500 (+0,1%), незначительно просели Dow Jones (-0,03%) и Nasdaq (-0,04%).

Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая. ВВП КНР в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении, что превысило прогнозы на уровне 4%.

Между тем число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Азиатские рынки акций

На рынках Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%; китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Давление на рынки продолжают оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, как это было в первом квартале, отмечает Trading Economics.

Эксперты высказывают мнение о том, что существенное ускорение темпов роста ВВП КНР в январе-марте было обусловлено всплеском отложенной активности, учитывая, что еще в IV квартале прошлого года в стране действовали жесткие карантинные ограничения.

Промпроизводство в Японии в феврале, согласно окончательным данным, выросло на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительно сообщалось о повышении на 4,5%. Таким образом, темпы роста промпроизводства в позапрошлом месяце были максимальными с июня 2022 года. В годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале уменьшилось по итогам четвертого месяца подряд - на 0,5%.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление темпов роста потребительских цен в марте до 9,8%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно проседают в преддверии публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране (17:30 по московскому времени).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $84,34 за баррель (-0,5% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $80,39 за баррель (-0,6% и +0,03% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей.

От официальных данных Минэнерго США эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics.