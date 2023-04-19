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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Минсельхозе допустили, что РФ в этом году может собрать 123 млн т зерна

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - РФ в этом году может собрать 123 млн тонн зерна, в том числе 78 млн тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании, которое президент Владимир Путин провел с правительством в среду.

"Посевная проходит штатно, рассчитываем на достойный и, что очень важно, сбалансированный урожай. Ожидаем, что в 2023 году объем зерна с учетом новых регионов составит порядка 123 млн тонн, из которых порядка 78 млн тонн - это пшеница", - сказал Патрушев.

По его словам, это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции зарубежным партнерам в необходимом заявленном объеме.

Минсельхоз РФ
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