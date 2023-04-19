ЦБ прогнозирует сбор 130-145 млн т зерна в России в 2023 году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году при сохранении благоприятных погодных условий и выполнении планов по яровому севу может составить 130-145 млн тонн, в том числе 80-90 млн тонн пшеницы, говорится в обзоре ЦБ по региональной экономике.

Благоприятная погода в текущем году позволила аграриям ряда регионов начать весеннюю посевную кампанию раньше срока. Яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году предполагается засеять на площади до 30,1 млн га, что на 3,4% больше, чем в прошлом году, в том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Прирост посевов пшеницы может составить 2,8%, ячменя - 2,4%, кукурузы - 4,6%. При этом площади посевов под масличными могут снизиться на 4,3%, в том числе под подсолнечником - на 5,3%, под рапсом - на 0,5%. Посевная площадь сои может вырасти на 2,6% за счет регионов центральной России, говорится в обзоре. Посевы под сахарной свеклой и картофелем останутся практически на уровне прошлого года. "В числе рисков для посевной кампании аграрии некоторых регионов страны отмечают погодные условия: резкое нарастание тепла в сочетании с ветреной погодой, а также неблагоприятную паводковую ситуацию", - говорится в документе.

Согласно обзору, издержки аграриев на проведение посевной кампании в текущем году увеличились по всем основным сельскохозяйственным культурам. Причиной такой динамики затрат стало удорожание техники и комплектующих, а также удобрений, семян и средств защиты растений. Вместе с тем текущие цены на ряд сельхозкультур остаются ниже прошлогодних на фоне больших запасов. Предприятия ряда регионов отмечают, что уровень закупочных цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечник близок к себестоимости их производства.

"Ценовые ожидания растениеводов на ближайшие три месяца сохраняют тенденцию к снижению. Значительные переходящие остатки сельхозпродукции как фактор дальнейшего снижения темпов роста цен отмечали производители регионов юга, Центральной России, Урала и Дальнего Востока", - говорится в обзоре.

Между тем, прогноз Минсельхоза по сбору зерна, озвученный главой ведомства Дмитрием Патрушевым в среду на совещании президента с правительством, ниже, чем у ЦБ. Он составляет 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.