Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

ЦБ прогнозирует сбор 130-145 млн т зерна в России в 2023 году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году при сохранении благоприятных погодных условий и выполнении планов по яровому севу может составить 130-145 млн тонн, в том числе 80-90 млн тонн пшеницы, говорится в обзоре ЦБ по региональной экономике.

Благоприятная погода в текущем году позволила аграриям ряда регионов начать весеннюю посевную кампанию раньше срока. Яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году предполагается засеять на площади до 30,1 млн га, что на 3,4% больше, чем в прошлом году, в том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Прирост посевов пшеницы может составить 2,8%, ячменя - 2,4%, кукурузы - 4,6%. При этом площади посевов под масличными могут снизиться на 4,3%, в том числе под подсолнечником - на 5,3%, под рапсом - на 0,5%. Посевная площадь сои может вырасти на 2,6% за счет регионов центральной России, говорится в обзоре. Посевы под сахарной свеклой и картофелем останутся практически на уровне прошлого года. "В числе рисков для посевной кампании аграрии некоторых регионов страны отмечают погодные условия: резкое нарастание тепла в сочетании с ветреной погодой, а также неблагоприятную паводковую ситуацию", - говорится в документе.

ЭкономикаВ Минсельхозе допустили, что РФ в этом году может собрать 123 млн т зернаЧитать подробнее

Согласно обзору, издержки аграриев на проведение посевной кампании в текущем году увеличились по всем основным сельскохозяйственным культурам. Причиной такой динамики затрат стало удорожание техники и комплектующих, а также удобрений, семян и средств защиты растений. Вместе с тем текущие цены на ряд сельхозкультур остаются ниже прошлогодних на фоне больших запасов. Предприятия ряда регионов отмечают, что уровень закупочных цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечник близок к себестоимости их производства.

"Ценовые ожидания растениеводов на ближайшие три месяца сохраняют тенденцию к снижению. Значительные переходящие остатки сельхозпродукции как фактор дальнейшего снижения темпов роста цен отмечали производители регионов юга, Центральной России, Урала и Дальнего Востока", - говорится в обзоре.

Между тем, прогноз Минсельхоза по сбору зерна, озвученный главой ведомства Дмитрием Патрушевым в среду на совещании президента с правительством, ниже, чем у ЦБ. Он составляет 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз к 2600п по индексу МосБиржи

Запасы нефти в США снизились на 4,58 млн баррелей за неделю

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });