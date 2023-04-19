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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Рост цен производителей продовольствия в марте замедлился до 0,4%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ в марте по сравнению с февралем выросли на 0,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста несколько замедлились, в феврале цены повысились на 0,5%, впервые за последние восемь месяцев.

Цены производителей падали с июня 2022 года. В январе этого года цены снизились на 0,1%, в декабре 2022 года - на 0,4%, в ноябре - на 0,9%, в октябре - на 1,4%, в сентябре - на 0,9%, в августе - на 0,4%, в июле - на 1,6%, в июне - на 1,1%.

В марте по сравнению с мартом прошлого года рост составил 0,7%.

Цены производителей напитков в марте по сравнению с февралем не изменились. По сравнению с мартом прошлого года выросли на 10,6%.

Плодоовощная продукция

Потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ с 11 по 17 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,3%) рост цен ускорился.

По темпам роста в лидеры вышла капуста, подорожавшая сразу на 5,7% (на 0,2% неделей ранее). Цены на лук выросли на 4,2% (на 0,1%).

В рост пошли цены на яблоки, за неделю он составил 1,4%, неделей ранее было отмечено снижение на 0,4%. Рост цен на бананы ускорился до 1,4% с 1,2% на предыдущей неделе.

В то же время огурцы, лидировавшие ранее по темпам роста цен, подорожали на 0,7% (на 2% на предыдущей неделе). Свекла подорожала на 0,5% (снижение на 1,1% неделей ранее).

Цены на картофель снизились на 0,7% (на 0,6%), морковь - на 0,4% (на 0,3%), помидоры - на 1,5% (на 0,4%).

С начала года больше всего цены поднялись на лук - на 79,9%. Помидоры подорожали на 63,9%, бананы - на 26,7%, морковь - на 24%, огурцы - на 18,3%, свекла - на 14,1%, капуста - на 11,1%, яблоки - на 9,9%, картофель - на 4,2%.

Росстат РФ
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