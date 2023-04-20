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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню за счет воздействия противоречивых факторов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,865 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 11,864 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна под воздействием, с одной стороны, снижающихся нефтяных котировок, с другой - приближающегося налогового периода, пик которого придется на следующую неделю. Мировые рынки капитала колеблются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на рубль.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,33 за баррель, что на 0,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,31 за баррель, что на 1,07% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду с разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва (ФРС).

В среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду ФРС региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,15%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,03%. Снижается только китайский CSI 300 - на 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,18%.

Московская биржа
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