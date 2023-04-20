Годовая чистая прибыль УГМК по РСБУ сократилась вдвое при росте выручки на 7%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,68 млрд рублей, что в 2,2 раза меньше, чем в 2021 году, говорится в опубликованной отчетности компании.

Выручка от продаж выросла на 7,4% - до 299,48 млрд рублей. Из них 231 млрд рублей было получено от реализации медной продукции (снижение на 0,7% по сравнению с 2021 годом), 25,43 млрд рублей - цинковой продукции (рост на 6%) и 3,4 млрд рублей - продукции черной металлургии (рост на 25,2%). В том числе 37,39 млрд рублей в 2022 году получено от оптовой торговли товарами (рост в 2 раза).

В отчете отмечается, что изменение объема выручки по сравнению с предыдущим годом обусловлено несколькими факторами.

"При увеличении объемов реализации медной продукции в 2022 году на 8,5% по сравнению с предыдущим годом выручка от продажи готовой медной продукции снизилась на 1,7 млрд рублей за счет снижения цен на мировом рынке на цветные металлы и снижения курса доллара США по отношению к рублю", - говорится в отчете.

При этом выручка от реализации цинковой продукции увеличилась на 1,4 млрд рублей за счет положительной динамики роста цен на мировом рынке на цинк. Рост объемов оптовой торговли товарами в стоимостном выражении в компании связывают с объемами продажи проката цветных металлов, электротехнической и кабельной продукции.

В натуральном выражении доля готовой медной продукции, отгруженной на экспорт, снизилась на 13 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом и составила 54,5% от общего объема реализованной медной продукции, доля экспорта по цинковой продукции равнялась 1,3%.

Себестоимость произведенной продукции в отчетном периоде возросла на 21,8% - до 265,31 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась почти в два раза.

Кроме того, коммерческие расходы УГМК увеличились с 2,09 млрд рублей в 2021 году до 4,09 млрд рублей в 2022 году, управленческие - с 9,82 млрд рублей до 11,45 млрд рублей.

Это в совокупности с другими факторами способствовало снижению доналоговой и чистой прибыли.

Основные финпоказатели ОАО "УГМК" (в тыс. рублей):

Показатели 2021г 2020г Динамика Выручка от реализации 299 477 378 278 871 201 +7,4% Себестоимость продаж 265 314 603 217 841 003 +21,8% Валовая прибыль 34 162 775 61 030 198 -1,8 раза Прибыль от продаж 18 621 191 49 118 564 -2,6 раза Прибыль до налогообложения 13 646 779 37 976 786 -2,8 раза Чистая прибыль 14 682 915 31 810 802 -2,2 раза

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. Согласно информации из годового отчета, на конец 2022 года 85% уставного капитала ОАО "УГМК" принадлежало АО "Компания "БизнесГлобус" (Москва).