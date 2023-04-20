Годовая чистая прибыль УГМК по РСБУ сократилась вдвое при росте выручки на 7%
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,68 млрд рублей, что в 2,2 раза меньше, чем в 2021 году, говорится в опубликованной отчетности компании.
Выручка от продаж выросла на 7,4% - до 299,48 млрд рублей. Из них 231 млрд рублей было получено от реализации медной продукции (снижение на 0,7% по сравнению с 2021 годом), 25,43 млрд рублей - цинковой продукции (рост на 6%) и 3,4 млрд рублей - продукции черной металлургии (рост на 25,2%). В том числе 37,39 млрд рублей в 2022 году получено от оптовой торговли товарами (рост в 2 раза).
В отчете отмечается, что изменение объема выручки по сравнению с предыдущим годом обусловлено несколькими факторами.
"При увеличении объемов реализации медной продукции в 2022 году на 8,5% по сравнению с предыдущим годом выручка от продажи готовой медной продукции снизилась на 1,7 млрд рублей за счет снижения цен на мировом рынке на цветные металлы и снижения курса доллара США по отношению к рублю", - говорится в отчете.
При этом выручка от реализации цинковой продукции увеличилась на 1,4 млрд рублей за счет положительной динамики роста цен на мировом рынке на цинк. Рост объемов оптовой торговли товарами в стоимостном выражении в компании связывают с объемами продажи проката цветных металлов, электротехнической и кабельной продукции.
В натуральном выражении доля готовой медной продукции, отгруженной на экспорт, снизилась на 13 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом и составила 54,5% от общего объема реализованной медной продукции, доля экспорта по цинковой продукции равнялась 1,3%.
Себестоимость произведенной продукции в отчетном периоде возросла на 21,8% - до 265,31 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась почти в два раза.
Кроме того, коммерческие расходы УГМК увеличились с 2,09 млрд рублей в 2021 году до 4,09 млрд рублей в 2022 году, управленческие - с 9,82 млрд рублей до 11,45 млрд рублей.
Это в совокупности с другими факторами способствовало снижению доналоговой и чистой прибыли.
Основные финпоказатели ОАО "УГМК" (в тыс. рублей):
|Показатели
|2021г
|2020г
|Динамика
|Выручка от реализации
|299 477 378
|278 871 201
|+7,4%
|Себестоимость продаж
|265 314 603
|217 841 003
|+21,8%
|Валовая прибыль
|34 162 775
|61 030 198
|-1,8 раза
|Прибыль от продаж
|18 621 191
|49 118 564
|-2,6 раза
|Прибыль до налогообложения
|13 646 779
|37 976 786
|-2,8 раза
|Чистая прибыль
|14 682 915
|31 810 802
|-2,2 раза
УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. Согласно информации из годового отчета, на конец 2022 года 85% уставного капитала ОАО "УГМК" принадлежало АО "Компания "БизнесГлобус" (Москва).