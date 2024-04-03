УГМК в 2023 году удвоила чистую прибыль по РСБУ
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 29,24 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании.
Выручка сократилась на 4%, до 287,48 млрд рублей. Доходы от реализации готовой медной продукции составили 213,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше по сравнению с 2022 годом.
Еще 27,6 млрд рублей было получено от реализации цинковой продукции (рост на 8,7%), 2,9 млрд рублей - от реализации продукции черной металлургии (снижение на 15,3%), 42,4 млрд рублей - от оптовой торговли товарами (рост на 13,5%).
В отчете отмечается, что изменение объема выручки по сравнению с предыдущим годом обусловлено несколькими факторами.
"Снижение выручки от реализации медной продукции произошло за счет уменьшения объемов ее продаж на 79,949 тыс. тонн", - говорится в отчете.
При этом выручка от реализации цинковой продукции увеличилась за счет физического роста объема продаж (на 15,797 тыс. тонн), так же как и выручка от оптовой торговли товарами.
Предприятие в 2023 году направило 15,741 млн рублей на капстроительство, в том числе более 9 млн рублей на промышленное строительство, а также приобрело оборудования на 219,793 млн рублей.
В прошлом году предприятие уплатило налог на сверхприбыль в размере 667,042 млн рублей.
Основные финпоказатели ОАО "УГМК" (в тыс. рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка от реализации
|287 475 125
|299 477 378
|-4%
|Себестоимость продаж
|246 840 173
|265 314 603
|-7%
|Валовая прибыль
|40 634 952
|34 162 775
|+18,9%
|Прибыль от продаж
|21 114 358
|18 621 191
|+13,4%
|Прибыль до налогообложения
|31 001 940
|13 646 779
|+2,3 раза
|Чистая прибыль
|29 239 892
|14 682 915
|+2 раза
Дебиторская задолженность выросла с 76,16 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 182,73 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, кредиторская - сократилась с 38,94 млрд до 35,83 млрд рублей.
УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. Согласно информации из годового отчета на конец 2022 года, 85% уставного капитала ОАО "УГМК" принадлежало АО "Компания "БизнесГлобус" (Москва). Позже информация о владельцах компании не раскрывалась.