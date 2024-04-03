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УГМК в 2023 году удвоила чистую прибыль по РСБУ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 29,24 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 4%, до 287,48 млрд рублей. Доходы от реализации готовой медной продукции составили 213,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше по сравнению с 2022 годом.

Еще 27,6 млрд рублей было получено от реализации цинковой продукции (рост на 8,7%), 2,9 млрд рублей - от реализации продукции черной металлургии (снижение на 15,3%), 42,4 млрд рублей - от оптовой торговли товарами (рост на 13,5%).

В отчете отмечается, что изменение объема выручки по сравнению с предыдущим годом обусловлено несколькими факторами.

"Снижение выручки от реализации медной продукции произошло за счет уменьшения объемов ее продаж на 79,949 тыс. тонн", - говорится в отчете.

При этом выручка от реализации цинковой продукции увеличилась за счет физического роста объема продаж (на 15,797 тыс. тонн), так же как и выручка от оптовой торговли товарами.

Предприятие в 2023 году направило 15,741 млн рублей на капстроительство, в том числе более 9 млн рублей на промышленное строительство, а также приобрело оборудования на 219,793 млн рублей.

В прошлом году предприятие уплатило налог на сверхприбыль в размере 667,042 млн рублей.

Основные финпоказатели ОАО "УГМК" (в тыс. рублей):

2023г 2022г Динамика
Выручка от реализации 287 475 125 299 477 378 -4%
Себестоимость продаж 246 840 173 265 314 603 -7%
Валовая прибыль 40 634 952 34 162 775 +18,9%
Прибыль от продаж 21 114 358 18 621 191 +13,4%
Прибыль до налогообложения 31 001 940 13 646 779 +2,3 раза
Чистая прибыль 29 239 892 14 682 915 +2 раза

Дебиторская задолженность выросла с 76,16 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 182,73 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, кредиторская - сократилась с 38,94 млрд до 35,83 млрд рублей.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. Согласно информации из годового отчета на конец 2022 года, 85% уставного капитала ОАО "УГМК" принадлежало АО "Компания "БизнесГлобус" (Москва). Позже информация о владельцах компании не раскрывалась.

УГМК Уральская горно-металлургическая компания
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