Дербентский коньячный комбинат получил рекордную годовую выручку в 1,8 млрд рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в 2022 году получило выручку по РСБУ в размере 1,768 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Этот показатель стал рекордным для предприятия. До этого наилучший результат по выручке был достигнут в 2020 году - 1,586 млрд рублей.

Чистая прибыль ДКК в прошлом году выросла на 19,1%, до 391,499 млн рублей.

Себестоимость увеличилась на 22%, до 1,123 млрд рублей, валовая прибыль - в 2,2 раза, до 645,753 млн рублей, а прибыль от продаж - в 1,5 раза, до 428,05 млн рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 25,4%, до 829,767 млн рублей.

Кредиторская задолженность за прошлый год увеличилась со 179,159 млн рублей до 313,01 млн рублей, дебиторская - с 1,085 млрд рублей до 1,37 млрд рублей.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана, ДКК в 2022 году увеличил объем производства сухого вина втрое, до 34,963 тыс. дал, ликерного вина - в 1,4 раза, до 17,01 тыс. дал. В текущем году предприятие рассчитывает увеличить эти показатели на 10% и на 11,7% соответственно, произвести 37,5 тыс. дал сухого вина и 19 тыс. дал ликерного.

АО "Дербентский коньячный комбинат" является одним из старейших производителей алкогольной продукции Дагестана. ДКК - предприятие полного цикла: от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, в настоящее время здесь выпускаются ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водка, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.