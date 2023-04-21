Индекс S&P 500 завершил торги рекордным падением за месяц на квартальных отчетах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам сессии в четверг, причем для индекса S&P 500 снижение стало максимальным с 22 марта, пишет MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные по рынку труда.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Аналитики отмечают, что в последнее время индекс S&P 500 торгуется в достаточно узком коридоре между 3800 и 4200 пунктов.

Акции Tesla упали по итогам сессии на 9,8%. Производитель электромобилей в первом квартале сократил чистую прибыль на 24,2%, при этом выручка выросла на аналогичную величину, но не оправдала прогноза.

Кроме того, глава компании Илон Маск заявил, что Tesla готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.

Тем временем цена бумаг International Business Machines выросла на 0,1%. Производитель компьютеров в январе-марте увеличил чистую прибыль на 26,5%, сильнее прогнозов рынка.

Чистая прибыль американского железнодорожного оператора Union Pacific Corp. в первом квартале не изменилась, при этом выручка увеличилась на 3% и превзошла прогноз. Капитализация компании увеличилась на 0,3%.

Стоимость акций American Express Co. опустилась на 1%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил выручку в первом квартале 2023 года на 22%, до рекордного значения, однако сократил чистую прибыль сильнее ожиданий экспертов.

Табачный концерн Philip Morris International сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, однако выручка оказалась хуже прогнозов. Акции компании подешевели на 4,7%.

Рыночная стоимость AT&T Inc. упала на 10,4%. Телекоммуникационная компания зафиксировала снижение чистой прибыли в первом квартале на 12% при незначительном повышении выручки.

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond рухнула на 35% после того, как The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что ритейлер может объявить о банкротстве в предстоящие выходные.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 110,39 пункта (0,33%) и составил 33786,62 пункта. Лидером снижения стали акции Verizon Communications, подешевевшие на 3,7%, а лидером роста - бумаги Walgreens Boots Alliance, подорожавшие на 1,6%.

Standard & Poor's 500 снизился на 24,73 пункта (0,6%) - до 4129,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 97,67 пункта (0,8%) и составил 12059,56 пункта.