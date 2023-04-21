Доля нерезидентов в капитале Сбербанка снизилась до трети

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в капитале Сбербанка снизилась и составляет треть, сообщил на пресс-конференции президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Она существенно сократилась, примерно составляет около одной трети, в том числе неконвертированные расписки (американские депозитарные расписки, ADR - ИФ) - порядка 5% и вложения нерезидентов из дружественных стран", - сказал Греф.

Сбербанк не может дать точную цифру, сколько средств иностранных акционеров в рамках выплаты банком дивидендов будет зачислено на счета типа "С".

"Выплаты дивидендов требуют раскрытия информации о конечных бенефициарах. Однако, к сожалению, сейчас западная инфраструктура для корпоративных действий недоступна, поэтому оценить полный объем средств, которые поступят на счета типа "С" здесь возможно будет только после идентификации всех конечных владельцев. Сейчас вся эта история сильно усложнилась", - отметил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что доля юрлиц - нерезидентов в капитале Сбербанка по итогам 2021 года составляла 44,37%, розничным инвесторам принадлежало 3,71% капитала банка, российским компаниям - 1,92%.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.