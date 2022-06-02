Доля юрлиц-нерезидентов в капитале Сбербанка по итогам 2021 года превышала 44%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доля юрлиц-нерезидентов в капитале Сбербанка России по итогам 2021 года составляла 44,37%, розничным инвесторам принадлежало 3,71% капитала банка, российским компаниям - 1,92%, следует из материалов кредитной организации к годовому общему собранию акционеров.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Ранее сообщалось, что программа депозитарных расписок Сбербанка будет свернута. Их держатели до 16 июня 2022 года могут подать заявление об обмене расписок на обыкновенные акции банка с коэффициентом один к четырем (одна расписка конвертируется в четыре обыкновенные акции).

Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года (дата вступления в силу федерального закона о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж).

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской фондовой бирже (со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов, приостановлены). Deutsche Borse (оператор Франкфуртской фондовой биржи) 17 марта исключила депозитарные расписки Сбербанка из листинга.