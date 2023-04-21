Греф не исключил возврата к очному формату годовых собраний акционеров Сбера

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк может вернуться к очному формату проведения годовых собраний акционеров, если будет такая потребность, сказал на пресс-конференции президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы внимательно смотрим за пожеланиями наших акционеров. Если мы увидим, что акционеры предпочитают заочной форме и онлайновой форме очную форму, я вполне допускаю, что мы можем вернуться к такого рода формату", - отметил он.

"Он (очный формат - ИФ), конечно, значительно более затратен и требует отвлечения в том числе и акционеров, но если мы увидим такую потребность, я вполне допускаю возращение к прежнему формату", - отметил глава Сбербанка.

Сбербанк уже третий год подряд, начиная с пандемийного 2020 года, проводит годовые собрания акционеров в заочной форме.