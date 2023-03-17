Сбербанк назначил заочное годовое собрание акционеров на 21 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 апреля в заочной форме, сообщила кредитная организация по итогам заседания наблюдательного совета в пятницу.

Реестр для участия в собрании закроется 28 марта.

Как сообщалось, набсовет Сбербанка вынес на ГОСА рекомендацию выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию, что намного выше ожиданий рынка.

Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 мая.