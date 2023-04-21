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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Вышел из строя один из агрегатов "Невинномысского Азота"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Один из агрегатов в цехе химзавода АО "Невинномысский Азот" вышел из строя, над Невинномысском поднялся оранжевый столб дыма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Один из нескольких агрегатов в цехе остановился, но цех продолжил работать, ситуация никак не повлияла на работу завода", - сказал сотрудник пресс-службы.

Предприятие продолжит работать в штатном режиме, масштабных изменений в производстве не потребуется, отметил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал инцидент внеплановой остановкой агрегата. Он сообщил в Telegram что пострадавших нет и местным жителям ничего не угрожает. "Специалисты уже исследовали пробы воздуха, пробы в норме", - отметил он.

АО "Невинномысский Азот" входит в "ЕвроХим", является одним из крупнейших заводов в Ставропольском крае, градообразующим предприятием в Невинномысске. Предприятие производит минеральные удобрения и продукты органического синтеза.

Невинномысск Невинномысский азот Ставрополье Владимир Владимиров
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