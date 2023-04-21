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Тюменский завод Bentec в 2022 году снизил чистую прибыль в 2,4 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Бентек" (Тюмень) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 248,7 млн рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Выручка за отчетный год выросла в 1,5 раза, до 7,3 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,7 раза, до 6,7 млрд рублей. Валовая прибыль при этом сократилась в 1,6 раза.

В пояснительной записке к отчетности сообщается, что 2022 год характеризовался "потрясениями, связанными с санкциями и перестройкой логистических цепочек", но вместе с тем эти сложности "незначительно повлияли на работу предприятия, были перенесены сроки исполнения обязательств по некоторым контрактам в связи с закрытием международных границ".

Основные финансовые показатели (в тысячах рублей):

2022 год 2021 год Динамика
Выручка 7 261 162 4 966 615 +1,5 раза
Себестоимость 6 673 046 4 002 794 +1,7 раза
Валовая прибыль 588 116 963 821 -1,6 раза
Прибыль от продаж 350 557 787 581 -2,2 раза
Прибыль до налогообложения 313 995 747 036 -2,4 раза
Чистая прибыль 248 667 594 532 -2,4 раза

Дебиторская задолженность предприятия сократилась с 1 млрд 263,293 млн рублей на конец 2021 года до 775,777 млн рублей на конец 2022 года, кредиторская - с 2 млрд 971,748 млн рублей до 675,609 млн рублей.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 21 апреля, 99,7% уставного капитала ООО "Бентек" принадлежит Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Германия). Завод работает с 2006 года, производит буровые установки.

Тюмень Bentec Германия Бентек
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