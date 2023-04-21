Тюменский завод Bentec в 2022 году снизил чистую прибыль в 2,4 раза
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Бентек" (Тюмень) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 248,7 млн рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.
Выручка за отчетный год выросла в 1,5 раза, до 7,3 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,7 раза, до 6,7 млрд рублей. Валовая прибыль при этом сократилась в 1,6 раза.
В пояснительной записке к отчетности сообщается, что 2022 год характеризовался "потрясениями, связанными с санкциями и перестройкой логистических цепочек", но вместе с тем эти сложности "незначительно повлияли на работу предприятия, были перенесены сроки исполнения обязательств по некоторым контрактам в связи с закрытием международных границ".
Основные финансовые показатели (в тысячах рублей):
|2022 год
|2021 год
|Динамика
|Выручка
|7 261 162
|4 966 615
|+1,5 раза
|Себестоимость
|6 673 046
|4 002 794
|+1,7 раза
|Валовая прибыль
|588 116
|963 821
|-1,6 раза
|Прибыль от продаж
|350 557
|787 581
|-2,2 раза
|Прибыль до налогообложения
|313 995
|747 036
|-2,4 раза
|Чистая прибыль
|248 667
|594 532
|-2,4 раза
Дебиторская задолженность предприятия сократилась с 1 млрд 263,293 млн рублей на конец 2021 года до 775,777 млн рублей на конец 2022 года, кредиторская - с 2 млрд 971,748 млн рублей до 675,609 млн рублей.
Согласно выписке ЕГРЮЛ от 21 апреля, 99,7% уставного капитала ООО "Бентек" принадлежит Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Германия). Завод работает с 2006 года, производит буровые установки.