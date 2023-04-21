Президент Чили намерен национализировать литиевую промышленность

Литиевая шахта компании SQM в Чили Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Чили Габриэль Борич планирует национализировать предприятия литиевой отрасли, пишет Financial Times.

"Это лучший шанс перейти к устойчивой и развитой экономике. Нам нельзя его упускать", - заявил он в телеэфире.

Предполагается, что государственная медедобывающая компания Codelco обсудит дальнейшие шаги с литиевыми гигантами SQM и Albemarle, однако прежде план должны утвердить законодатели. Рассмотрение реформы ожидается во втором полугодии.

Государство будет стремиться получить долю в контрактах SQM и Albemarle на разработку месторождения Атакама до истечения срока действия их лицензий в 2030 и 2043 годах соответственно. Существующие контракты компаний останутся в силе, однако новые будут заключаться только при условии контроля над сделками со стороны государства.

"Любая частная компания, иностранная или чилийская, которая хочет добывать литий в Чили, должна сотрудничать с государством", - заявил Борич.

В 2022 году предприятия литиевой промышленности национализировала Мексика, а Зимбабве запретило экспорт необработанного лития. Тогда же чилийское конституционное собрание отклонило план предоставления государству исключительных прав на добычу полезных ископаемых, включая этот ресурс.

Чили занимает второе место в мире по объемам добычи лития. Металл используется в аккумуляторах электромобилей и другой "зеленой" продукции.