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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Чилийская SQM и австралийская Hancock купят производителя лития Azure за $1,1 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Чилийская компания Sociedad Quimica & Minera de Chile SA (более известна как SQM) и Hancock Prospecting Pty., принадлежащая самой состоятельной женщине Австралии Джине Райнхарт, сделали официальное совместное предложение о покупке австралийского производителя лития Azure Minerals Ltd.

Они предложили за компанию 1,7 млрд австралийских долларов ($1,1 млрд).

Это предложение уже было одобрено советом директоров Azure, отмечается в совместном заявлении компаний. Оценка стоимости в полтора раза превышает капитализацию фирмы до появления новостей о возможной сделке в октябре.

Ранее Райнхарт нарастила почти до 20% долю в другой компании, добывающей литий - Liontown Resources Ltd.

Цены на литий сейчас находятся на минимумах с 2021 года на фоне активной разработки новых месторождений и замедления роста рынка электромобилей в Китае. Литий является одним из ключевых компонентов в аккумуляторах для электромобилей.

Чили Azure SQM Hancock Джина Райнхарт Австралия
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